На Сахалине будут судить серийного вора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовных дел в отношении 32-летнего жителя областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период с 6 по 19 февраля текущего года фигурант посещал общественные места и различные социальные учреждения областного центра с целью хищения чего-либо ценного.

Так, 6 февраля злоумышленник, находясь в холле одного из госучреждений города, обратился к мужчине с просьбой одолжить ему телефон, чтобы сделать звонок, не собираясь выполнять данное намерение. Как только обвиняемый получил в руки чужой мобильный, он сразу воспользовался услугой «мобильный банк» и перевел на банковскую карту своего знакомого 10 тысяч рублей, тем самым совершив кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

16 февраля злоумышленник, зашел в здание спортивной школы, где незаконно проник в подсобное помещение для хранения различного имущества, где обнаружил строительные инструменты. В итоге обвиняемый вынес электроинструментов на общую сумму 60 тысяч рублей, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

Через три дня, в утренние часы 19 февраля фигурант, находясь в мужской комнате хостела в районе проспекта Мира, обратил внимание на ноутбук с аксессуарами, футляр с очками для зрения в оправе из титана черного цвета, USB-модем, которые находились на подоконнике комнаты и принадлежали одному из постояльцев. Злоумышленник сложил данные вещи в полимерный пакет и покинул место преступления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму 32 тысячи 500 рублей.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, переданы в суд.