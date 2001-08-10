Сахалинка сразу поверила звонившему "сотруднику инвестиционных платформ" и отдала ему миллион
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы Синегорска. Путем обмана мошенники похитили у женщины более миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Гражданка сообщила, что ей поступил звонок, от неизвестного гражданина, который представился сотрудником инвестиционных платформ и предложил вложить деньги в инвестиции для получения дополнительного дохода, на что заявительница согласилась.
В дальнейшем потерпевшая, с целью вложения в инвестиции оформила на свое имя кредиты на 1050335 рублей, а денежные средства перевела на указанные ей счета. После этого, на связь с ней выходить перестали.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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