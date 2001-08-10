В Южном сбили мотоциклиста без прав, который ехал с девушкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 25 мая ы Южно-Сахалинске 35-летний водитель, управляя автомобилем «LEXUS RX450H», двигался по улице Горнолыжной. И, поворачиая налево, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «HONDA VT750 SHADOW», водитель которого не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель и 22-летняя девушка-пассажир мотоцикла получили травмы. По данному факту проводится проверка.