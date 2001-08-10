Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
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Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей
09:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей

Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утвержден обвинительный акт в отношении двух жителей г. Холмска, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста, группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом дознания установлено, что двое обвиняемых, с использованием запрещенного орудия лова – крабовых ловушек, незаконно добыли в акватории территориального моря Российской Федерации (вблизи с. Яблочное Холмского района Сахалинской области) 53 экземпляра краба камчатского и 11 экземпляров краба волосатого четырехугольного, ущерб в результате вылова которых составил более 900 тыс. рублей.

Обвиняемые на стадии дознания вину в совершенном преступлении признали в полном объеме.

Весь объем незаконно добытого краба изъят оперативными сотрудниками службы в г. Невельске ПУ ФСБ России по Сахалинской из незаконного оборота в живом состоянии.

Причиненный действиями обвиняемых ущерб предотвращен в полном объеме путем выпуска изъятого краба в естественную среду обитания. Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Холмский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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