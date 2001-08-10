Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утвержден обвинительный акт в отношении двух жителей г. Холмска, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста, группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом дознания установлено, что двое обвиняемых, с использованием запрещенного орудия лова – крабовых ловушек, незаконно добыли в акватории территориального моря Российской Федерации (вблизи с. Яблочное Холмского района Сахалинской области) 53 экземпляра краба камчатского и 11 экземпляров краба волосатого четырехугольного, ущерб в результате вылова которых составил более 900 тыс. рублей.

Обвиняемые на стадии дознания вину в совершенном преступлении признали в полном объеме.

Весь объем незаконно добытого краба изъят оперативными сотрудниками службы в г. Невельске ПУ ФСБ России по Сахалинской из незаконного оборота в живом состоянии.

Причиненный действиями обвиняемых ущерб предотвращен в полном объеме путем выпуска изъятого краба в естественную среду обитания. Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Холмский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.