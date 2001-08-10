Сахалинские полицейские нашли телефон, украденный почти год назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 июля 2022 года в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 24-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что ехал по городу на рейсовом автобусе по пути следования от улицы Матросова до улицы Первомайской, где при неизвестных обстоятельствах у него пропал сотовый телефон, стоимостью 24 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сразу установить причастного к краже гражданина сотрудникам полиции не удалось, но спустя время, сотрудники уголовного розыска, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий всё же вышли на след причастного к совершению кражи. Оказалась, что телефон забрала себе 40-летняя жительница Холмска, ранее неоднократно судимая за грабежи и другие преступления. Женщина на протяжении года пользовалась чужим гаджетом, который был у нее впоследствии изъят.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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