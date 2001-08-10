Сахалинец, пытавшийся заработать на бирже, потерял два миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 53-летнего жителя Холмска о том, что накануне неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 2 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, в октябре прошлого года гражданин в сети Интернет увидел рекламу трендинговой компании, в разделе "для заявок" оставил свой номер телефона. В дальнейшем заявителю поступил звонок, звонившая женщина сказала, что является представителем компании и сообщила, что необходимо завести счет на терминале, для этого необходимы персональные данные заявителя, которые он предоставил по мессенджеру.

В дальнейшем заявитель, действуя по инструкции сотрудницы, переводил денежные средства на созданный счет с целью заработать денежные средства.

В январе 2023 года представитель компании предложил заявителю внести на счет некоторую сумму, но так как у заявителя отсутствовали такие средства, он оформил на свое имя кредит в сумме 1 000 000 рублей и перевел деньги на виртуальный счет. В итоге мужчина лишился двух миллионов.