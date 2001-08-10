Тихоокеанское
информационное агентство
3 Мая 2023
Сейчас 11:21
79,96|87,66|66,91
Сахалинка выехала на главную дорогу задним ходом и сбила пешехода
15:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, пытавшийся заработать на бирже, потерял два миллиона рублей

Сахалинец, пытавшийся заработать на бирже, потерял два миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 53-летнего жителя Холмска о том, что накануне неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 2 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, в октябре прошлого года гражданин в сети Интернет увидел рекламу трендинговой компании, в разделе "для заявок" оставил свой номер телефона. В дальнейшем заявителю поступил звонок, звонившая женщина сказала, что является представителем компании и сообщила, что необходимо завести счет на терминале, для этого необходимы персональные данные заявителя, которые он предоставил по мессенджеру.

В дальнейшем заявитель, действуя по инструкции сотрудницы, переводил денежные средства на созданный счет с целью заработать денежные средства.

В январе 2023 года представитель компании предложил заявителю внести на счет некоторую сумму, но так как у заявителя отсутствовали такие средства, он оформил на свое имя кредит в сумме 1 000 000 рублей и перевел деньги на виртуальный счет. В итоге мужчина лишился двух миллионов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?