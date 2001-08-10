Почти 500 тысяч перевел сахалинский пенсионер мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратилась 65-летний местный житель, у которого было похищено почти полмиллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

8 апреля потерпевшему позвонил «сотрудник банка», который сообщил, что по паспортным данным пенсионера неизвестные хотят оформить кредит. Затем, чтобы войти в доверие, аферист прислал заявителю через интернет-мессенджер копию документов, которые на самом деле были сделаны в графическом редакторе. Затем, под предлогом сохранности средств злоумышленник предложил потерпевшему зайти приложение мобильного банка и перевести имеющиеся у него средства на «безопасный счет». Таким образом, заявитель перевел неизвестным часть своих сбережений.

Впоследствии мужчина также сообщил собеседнику коды, приходившие по смс. В результате, на следующий день, списания с карты продолжились уже без участия потерпевшего. Несколько раз ему приходили сообщения и списании различных сумм. Несколько операций отклонил банк, но часть денежных средств мошенникам все-таки удалось вывести со счета пенсионера. Общая сумма ущерба составила 458 тысяч 191 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.