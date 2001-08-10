Сахалинец, из мести заливший в бензобак газировку, предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя областного центра, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, следствием установлено, что 19 июня 2021 года обвиняемый, находясь в районе улицы Физкультурной, увидел автомобиль, который ранее принадлежал его жене, и вся семья пользовалась этим внедорожником, включая тестя, который тоже финансово поучаствовал в приобретении этого транспортного средства. Недавно мужчина ушёл из семьи, отношения окончательно испортились и дочь отдала джип отцу в полное пользование.
Владелец же в свою очередь перепродал автомобиль своему знакомому, так как нуждался в денежных средствах, о чем фигурант не был осведомлен.
Когда злоумышленник обнаружил, что на данном автомобиля отсутствует крышка топливного бака, и у него на почве личных неприязненных отношений к тестю возник умысел, направленный на повреждение указанного авто.
Так, в ночное время 20 июня 2021 года, имея при себе бутылку с газированным напитком, обвиняемый открутил крышку топливного бака и залил туда газировку.
В результате умышленных действий фигурант повредил имущество, а именно: топливную систему автомобиля на сумму 23 283 рубля, а стоимость восстановительных работ обошлась потерпевшему в 22 265 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составил 45 548 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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