Сахалинец, из мести заливший в бензобак газировку, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя областного центра, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, следствием установлено, что 19 июня 2021 года обвиняемый, находясь в районе улицы Физкультурной, увидел автомобиль, который ранее принадлежал его жене, и вся семья пользовалась этим внедорожником, включая тестя, который тоже финансово поучаствовал в приобретении этого транспортного средства. Недавно мужчина ушёл из семьи, отношения окончательно испортились и дочь отдала джип отцу в полное пользование.

Владелец же в свою очередь перепродал автомобиль своему знакомому, так как нуждался в денежных средствах, о чем фигурант не был осведомлен.

Когда злоумышленник обнаружил, что на данном автомобиля отсутствует крышка топливного бака, и у него на почве личных неприязненных отношений к тестю возник умысел, направленный на повреждение указанного авто.

Так, в ночное время 20 июня 2021 года, имея при себе бутылку с газированным напитком, обвиняемый открутил крышку топливного бака и залил туда газировку.

В результате умышленных действий фигурант повредил имущество, а именно: топливную систему автомобиля на сумму 23 283 рубля, а стоимость восстановительных работ обошлась потерпевшему в 22 265 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составил 45 548 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.