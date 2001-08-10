Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2023
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14:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская автоинспекция нашла водителя, который проехал через железнодорожный переезд на запрещающий свет

Сахалинская автоинспекция нашла водителя, который проехал через железнодорожный переезд на запрещающий свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальных сетях появилось видео, на котором в городе Холмске водитель автомобиля «Toyota Hiace» проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции Холмского района установили водителя микроавтобуса. Им оказался 42-летний житель города Холмска, в отношении которого составлен административный протокол по ч.1 ст.12.10 КоАП РФ.

Административный материал направлен в суд для принятия решения. Водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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