На Сахалине водитель, лишенный прав, вылетел в кювет и погиб от полученных травм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
31 марта 2023 года, примерно в 6 часов 30 минут, на 5 километре автодороги «Углегорск - Поречье - Орлово», 44-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Toyota Noah», не справился с управлением и совершил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. Ремнем безопасности водитель пристегнут не был, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
По решению суда водитель в декабре прошлого года был лишен права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:33 27 Марта Персональных администраторов закрепят за сахалинцами с онкологическими и эндокринными заболеваниями
09:15 28 Марта Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты новых квитанций
16:14 27 Марта В Южно-Сахалинске провели ЕГЭ для родителей
15:46 27 Марта В Южно-Сахалинске продолжают выявлять факты выноса грязи со строительных площадок
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?