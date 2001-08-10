На Сахалине водитель, лишенный прав, вылетел в кювет и погиб от полученных травм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 марта 2023 года, примерно в 6 часов 30 минут, на 5 километре автодороги «Углегорск - Поречье - Орлово», 44-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Toyota Noah», не справился с управлением и совершил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. Ремнем безопасности водитель пристегнут не был, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По решению суда водитель в декабре прошлого года был лишен права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.