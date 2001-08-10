На Курилах тренер с поддельным дипломом обучал детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка соблюдения законодательства об образовании. Установлено, что один из работников МБУ ДО СШ «Шикотан Арена», состоящий в должности тренера и проводивший занятия с детьми, при трудоустройстве в указанную организацию в 2017 году предоставил работодателю диплом, выданный КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» о наличии у него необходимого образования и квалификации, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Фактически диплом гражданину образовательное учреждение не выдавало, образование в нем он не получал, а диплом, имеющий те же реквизиты, выдавался другому лицу и по иной специализации.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении работника МБУ ДО СШ «Шикотан Арена» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.