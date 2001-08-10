На Сахалине два бомжа ограбили нового знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан без определенного места жительства 38-ми и 52-ух лет, обвиняемых в открытом хищении чужого имущества группой лиц, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 29 октября прошлого года фигуранты находились в районе моста через речку Рогатку, где познакомились со случайным прохожим. В ходе совместного распития спиртных напитков, один из злоумышленников увидел у нового знакомого мобильный телефон, который мужчина положил в карман своей куртки. В этот момент у обвиняемого возник корыстный умысел на открытое хищение имущества в целях обогащения.

Так, фигурант обратился к своему приятелю с предложением совершить совместное открытое хищение гаджета, на что тот ответил согласием.

Затем злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья и завладели его имуществом, а именно: курткой, стоимостью 5 000 рублей; мобильным телефоном, стоимостью 13 999 рублей, чем причинили гражданину значительный материальный ущерб на общую сумму 18 999 рублей.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.