Во Владивостоке обнаружен цех по изготовлению контрафактного алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иностранные граждане организовали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя во Владивостоке. Производство, разлив и хранение мужчины осуществляли на территории складов в районе улицы Фадеева. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

В подпольном цеху сотрудники полиции обнаружили оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, этикетки, упаковки, пробки, стеклянная тара, а также водки и коньяка. Там же находились трое иностранцев, которые изготавливали «паленку».

Сотрудники полиции изъяли 44 тысячи литров готового алкоголя и сырья для его изготовления на сумму более 17 миллионов рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.