Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
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10:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке обнаружен цех по изготовлению контрафактного алкоголя

Во Владивостоке обнаружен цех по изготовлению контрафактного алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иностранные граждане организовали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя во Владивостоке. Производство, разлив и хранение мужчины осуществляли на территории складов в районе улицы Фадеева. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

В подпольном цеху сотрудники полиции обнаружили оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, этикетки, упаковки, пробки, стеклянная тара, а также водки и коньяка. Там же находились трое иностранцев, которые изготавливали «паленку».

Сотрудники полиции изъяли 44 тысячи литров готового алкоголя и сырья для его изготовления на сумму более 17 миллионов рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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