Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2023
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09:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске пьяный водитель без прав не смог разъехаться с опорой линии электропередач

В Холмске пьяный водитель без прав не смог разъехаться с опорой линии электропередач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 9 марта 2023 года 21-летний водитель, не имеющий прав управления транспортным средством, находясь в алкогольном опьянении, управлял автомобилем «Toyota Camry». Двигаясь по направлению с запада на восток, в районе дома № 57 по улице Ленина не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир получили травмы.

По данному факту проводится проверка.

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