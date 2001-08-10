Сахалинец познакомился в баре с девушками и лишился дорогого гаджета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 марта в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 27-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что минувшей ночью, когда он находился в баре, у него похитили сотовый телефон стоимостью 71 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полици.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному деянию оказалась причастна 18-летняя, ранее не преступавшая уголовный закон, жительница областного центра.

Как оказалась, заявитель в тот вечер познакомился в заведении с несколькими девушками. Одна из них, воспользовавшись моментом, когда потерпевший отлучился, путём свободного доступа похитила со стола дорогостоящий гаджет. Она планировала использовать его в личных целях. Похищенное имущество изъято.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.