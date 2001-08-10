Сахалинец познакомился в баре с девушками и лишился дорогого гаджета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 марта в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 27-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что минувшей ночью, когда он находился в баре, у него похитили сотовый телефон стоимостью 71 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полици.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному деянию оказалась причастна 18-летняя, ранее не преступавшая уголовный закон, жительница областного центра.
Как оказалась, заявитель в тот вечер познакомился в заведении с несколькими девушками. Одна из них, воспользовавшись моментом, когда потерпевший отлучился, путём свободного доступа похитила со стола дорогостоящий гаджет. Она планировала использовать его в личных целях. Похищенное имущество изъято.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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