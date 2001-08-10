Пока сахалинец пытался выяснить отношение в выпившим прохожим, его автомобиль угнали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратился житель Троицкого с заявлением об угоне его легкового автомобиля со двора дома, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска в ходе последовавшего разбирательства, у потерпевшего завязался конфликт с парой прохожих, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Пока заявитель выяснял отношения с гражданином, сожительница последнего в это время села в его заведенный автомобиль и уехала.

В действиях гражданки 1991 года рождения усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 - неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). По данному факту возбуждено уголовное дело. Также заявитель сообщил, что из автомобиля пропал его сотовый телефон. По данному факту поводится проверка.