32,5 года заключения на двоих получили жители Курильского района за убийство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства по уголовному делу по обвинению двух жителей Курильского района в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц) признаны судом достаточными для вынесения им обвинительного приговора, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В ходе предварительного следствия установлено, что в одну из ночей мая 2019 года между 31-летним потерпевшим и 53-летним осужденным в одном из заведений Курильского района, на почве личных неприязненных отношений, произошла ссора. На следующий день мужчина предложил потерпевшему выяснить отношения, по поводу произошедшего конфликта. На встречу он прибыл вместе со своим младшим братом. Во время разговора между мужчинами вновь возник конфликт, в ходе которого осужденные, действуя совместно и согласованно, причинили потерпевшему телесные повреждения не совместимые с жизнью. После этого, они сокрыли тело погибшего на территории Курильского района.
Изобличение указанных лиц, совершивших особо тяжкие преступления, стало возможным благодаря слаженным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, отдела криминалистики, Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, УМВД России по Сахалинской области и Управления Росгвардии по Сахалинской области.
Приговором Сахалинского областного суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет 6 месяцев и 16 лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.
Кроме того, суд взыскал в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего с каждого из осужденных по одному миллиону рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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