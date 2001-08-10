Холмчанка хотела купить котенка, но лишилась сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что в ноябре 2022 года путем обмана неизвестные похитили у неё 15 800 рублей.

Потерпевшая нашла объявление о продаже котят породы Мейн-Кун за 40 тысяч рублей и, списавшись с продавцом, договорилась о том, что забронирует котёнка, который ей понравился по фотографиям. Затем в возрасте 3,5 месяцев котенка ей отправят авиапочтой. Женщина перевела за бронь котенка залог 10 000 рублей. Когда в феврале 2023 г. котенку исполнилось 3,5 месяца, продавец в социальной сети связалась с парнем, который занимается перевозом животных. Уже в мессенджере молодой человек указал номер своей карты и сумму за услугу перевозки в размере 7900 рублей. Покупатель перевела деньги, после чего перевозчик сообщил, что счет заморозили, и деньги пока не поступили, поэтому необходимо снова отправить ему 7900 рублей, а предыдущую сумму он вернет позже. Женщина сделала еще один перевод, после чего перевозчик перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело