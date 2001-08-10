Холмчанка хотела купить котенка, но лишилась сбережений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что в ноябре 2022 года путем обмана неизвестные похитили у неё 15 800 рублей.
Потерпевшая нашла объявление о продаже котят породы Мейн-Кун за 40 тысяч рублей и, списавшись с продавцом, договорилась о том, что забронирует котёнка, который ей понравился по фотографиям. Затем в возрасте 3,5 месяцев котенка ей отправят авиапочтой. Женщина перевела за бронь котенка залог 10 000 рублей. Когда в феврале 2023 г. котенку исполнилось 3,5 месяца, продавец в социальной сети связалась с парнем, который занимается перевозом животных. Уже в мессенджере молодой человек указал номер своей карты и сумму за услугу перевозки в размере 7900 рублей. Покупатель перевела деньги, после чего перевозчик сообщил, что счет заморозили, и деньги пока не поступили, поэтому необходимо снова отправить ему 7900 рублей, а предыдущую сумму он вернет позже. Женщина сделала еще один перевод, после чего перевозчик перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:12 10 Февраля Сергей Надсадин проинспектировал строительство нового автобусного парка
14:21 10 Февраля В Амурской области бывшему мэру вынесен приговор за незаконное предпринимательство
10:44 8 Февраля Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты за воду в феврале
13:56 10 Февраля Технологии Big Data стали в два раза чаще спасать сахалинцев от спамеров
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?