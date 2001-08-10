Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2023
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Сахалинец, желая получить перерасчет пенсии, отдал мошенникам почти полтора миллиона
09:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка поверила аватарке с логотипом Госуслуг и перевела мошенникам деньги

Сахалинка поверила аватарке с логотипом Госуслуг и перевела мошенникам деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

56-летняя жительница Корсакова лишилась 145 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщине через мессенджер поступил звонок, где на аватарке высветилась эмблема "Госуслуги". Ей сообщили, что неизвестные пытаются изменить номер телефона, с целью завладеть персональными данными и списать деньги со счета.

Для сохранности средств она перевела сбережения на "безопасный счет", то есть мошенникам.

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