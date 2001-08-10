Сахалинка поверила аватарке с логотипом Госуслуг и перевела мошенникам деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

56-летняя жительница Корсакова лишилась 145 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщине через мессенджер поступил звонок, где на аватарке высветилась эмблема "Госуслуги". Ей сообщили, что неизвестные пытаются изменить номер телефона, с целью завладеть персональными данными и списать деньги со счета.

Для сохранности средств она перевела сбережения на "безопасный счет", то есть мошенникам.