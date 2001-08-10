Житель Тымовского взломал гараж, чтобы просто покататься на чужом автомобиле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовных дел в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 18 ноября прошлого года в вечернее время обвиняемый, находясь по месту проживания, достоверно зная, что в гараже, принадлежащем потерпевшему, находится автомобиль, с установленным на него подложным регистрационным знаком, решил угнать транспортное средство с целью покататься.
Так, при помощи гаечного ключа он открутил болты и взломал ворота гаража, после чего проник в помещение. Там он увидел ключ в замке зажигания, запустил двигатель автомобиля и поехал по улицам Тымовского. Далее, выехав из населенного пункта, на пути к селу Воскресеновка он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. В ходе последовавшего разбирательства, также в связи с наличием признаков алкогольного опьянения, водитель был отстранен от управления транспортным средством, ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте через прибор «Алкотектор», но фигурант отказался. Тогда он был направлен в Тымовскую ЦРБ, где было установлено, что в выдыхаемом воздухе содержание алкоголя составило 0,369 мг\л абсолютного этилового спирта, согласно биологической экспертизе, в организме был обнаружен компонент наркотического средства.
Также было установлено, что молодой человек не имеет прав на управление транспортными средствами и ранее уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде
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