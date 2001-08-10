Сахалинка дважды обокрала мать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы села Горнозаводска, обвиняемой в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 17 октября 2022 года фигурантка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе матери пошла в комнату, чтобы взять деньги для оплаты коммунальных платежей. Там на диване под подушкой она обнаружила денежные средства, принадлежащие родственнице. Последняя дала ей разрешение взять оттуда на коммуналку 6000 рублей. В этот момент женщина решила похитить часть денег для покупки алкоголя. Ущерб составил 11 000 рублей.
Она же 18 ноября того же года пришла домой, где увидела лежащую на табурете в коридоре куртку матери, которая только вернулась из магазина. Она поняла, что мать получила пенсию, поэтому в кармане куртки могут находиться денежные средства. Далее обвиняемая похитила кошелек с деньгами суммой более 20 000 рублей.
Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими действиями обвиняемая совершила два преступления, предусмотренные п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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