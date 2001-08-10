Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2023
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На пешеходном переходе на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода
09:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На пешеходном переходе на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода

На пешеходном переходе на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 февраля, в 8 часов 40 минут водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla Runx", двигаясь в южном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск-Корсаков" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в восточном направлении, рассказали ТИА "Острова" в островной автоинспекции.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.

Проводится проверка.

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