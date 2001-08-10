Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2023
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На пешеходном переходе на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода
08:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине любительница парковаться на тротуаре вновь привлечена к ответственности

На Сахалине любительница парковаться на тротуаре вновь привлечена к ответственности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мониторинга сети Интернет, сотрудники Госавтоинспекции выявили фото, на котором ранее многим известный автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado", совершил стоянку на тротуаре в районе дома N251А по проспекту Мира, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно связались с 75-летней женщиной-водителем, которая неоднократно в течении года привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, и вынесли в отношении неё постановление о наложении штрафа в размере 1000 рублей.

Кроме того, с нарушительницей проведена профилактическая беседа о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Управление ГИБДД по Сахалинской области благодарит граждан за активную гражданскую позицию, что сделали нарушение ПДД достоянием гласности.

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