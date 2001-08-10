Сахалинец пришел в банк узнать, что с его деньгами на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 февраля в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 68-летнего гражданина о том, что в период времени с 18 на 19 января путем обмана у него похищено 543 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полици.

Пенсионеру позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить принадлежащие заявителю денежные средства. Чтобы сохранить сбережения, необходимо перевести их на безопасный счет. Заявитель пошел в банк, снял часть своих накоплений и через банкомат перевел их на продиктованные номера. На следующий день заявитель через банкомат перевел остатки. В конце месяца мужчина сходил в банк, чтобы узнать о деньгах на безопасном счете, но ему сообщили, что никакого счета и денег на других счетах нет.

По ч.3 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.