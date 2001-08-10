Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2023
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15:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец без труда зашел в пустующую бухгалтерию одного из магазинов и украл деньги

Сахалинец без труда зашел в пустующую бухгалтерию одного из магазинов и украл деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Холмска, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 14 ноября 2022 года обвиняемый приехал со своим знакомым в гости в город Холмск. Вскоре в автомобиле у них закончилось топливо. Пока водитель авто пошел с канистрой до АЗС, фигурант решил прогуляться по окрестностям города. Вскоре он оказался возле магазина в районе улицы Победы, и решил зайти в помещение указанного маркета, чтобы присмотреть что-нибудь ценное для себя.

Зайдя с центрального входа и пройдясь по торговому залу, фигурант прошел по служебному коридору магазина, где обнаружил открытую входную дверь в кабинет бухгалтерии, в котором сотрудники на тот момент отсутствовали.

Тогда злоумышленник увидел на столе в кабинете тканевый мешок. Фигурант вытащил оттуда 11 000 рублей и покинул место преступления. Впоследствии молодой человек распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

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