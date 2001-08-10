Двое детей пострадали на Камчатке от нападения собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инцидент произошел днем 24 января. В прокуратуре пояснили, что мальчик вышел из здания после занятий в группе продленного дня и возле центрального входа на него напала бездомная собака. Очевидцем происшествия стала мама ребенка, которая и отогнала животное.

С диагнозом ушибы и ссадины предплечья ученика доставили в медицинское учреждение, где оказали первичную медицинскую помощь.

В этот же день собаки напали на девочку в Петропавловске-Камчатском.

«Эти псы почти полгода нас держат в страхе, рвут постиранное белье, соседу перегрызли тормозной шланг на автомобиле. Он только чудом не попал в ДТП. Неоднократно мы обращались в ЕДДС Петропавловска, в службу по благоустройству, но ответ один – собак не могут изловить. Псы агрессивные, кидаются на прохожих, на детей, а сердобольная соседка им даже конуру за домом установила. Сегодня мы отбили от собак девочку, воспитанницу горнолыжной школы «Эдельвейс». К счастью, она отделалась только испугом», – рассказала ИА "Кам 24"жительница улицы Елена.

В Службе благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа Кам 24 пояснили, что жители района, действительно, неоднократно оставляли заявки на отлов собак.

«Специалисты подрядной организации нам поясняют, что эти собаки очень сложные и постоянно убегают. Заявка остается на нашем контроле», – сказали в Службе.