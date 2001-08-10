Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2023
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14:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое детей пострадали на Камчатке от нападения собак

Двое детей пострадали на Камчатке от нападения собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка возле школы в поселке Ключи. Мальчик доставлен в больницу, передает ИА  "Кам 24".
 
Инцидент произошел днем 24 января. В прокуратуре пояснили, что мальчик вышел из здания после занятий в группе продленного дня и возле центрального входа на него напала бездомная собака. Очевидцем происшествия стала мама ребенка, которая и отогнала животное.

С диагнозом ушибы и ссадины предплечья ученика доставили в медицинское учреждение, где оказали первичную медицинскую помощь.

В этот же день собаки напали на девочку в Петропавловске-Камчатском.

«Эти псы почти полгода нас держат в страхе, рвут постиранное белье, соседу перегрызли тормозной шланг на автомобиле. Он только чудом не попал в ДТП. Неоднократно мы обращались в ЕДДС Петропавловска, в службу по благоустройству, но ответ один – собак не могут изловить. Псы агрессивные, кидаются на прохожих, на детей, а сердобольная соседка им даже конуру за домом установила. Сегодня мы отбили от собак девочку, воспитанницу горнолыжной школы «Эдельвейс». К счастью, она отделалась только испугом», – рассказала ИА "Кам 24"жительница улицы Елена.

В Службе благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа Кам 24 пояснили, что жители района, действительно, неоднократно оставляли заявки на отлов собак.

«Специалисты подрядной организации нам поясняют, что эти собаки очень сложные и постоянно убегают. Заявка остается на нашем контроле», – сказали в Службе.

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