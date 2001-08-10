Сахалинец продал сотовый телефон и месяц убеждал покупателя подождать, когда он отдаст ему трубку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в декабре 2021 года фигурант проживал в Томари. Тогда он решил продать принадлежащий ему сотовый телефон. С этой целью разместил объявление на сахалинском сайте и установил цену в 6000 рублей. С ним связался потенциальный покупатель, и они договорились, что тот переведет нужную сумму, а фигурант вышлет гаджет по почте первым классом.

После поступления денег обвиняемый убедил нового владельца телефона, что безопаснее и дешевле будет передать мобильный телефон лично в руки, когда он приедет в Южно-Сахалинск, на что тот согласился. В течение месяца обвиняемый постоянно переносил дату приезда, а когда всё же приехал в областной центр, то не стал отдавать мобильный и перестал выходить на связь.