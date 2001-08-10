Житель Южно-Сахалинска навестил знакомого в Невельске, потом обокрал его и угнал машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 января в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу обратился 41-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля и краже денежных средств в сумме 5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейские установили обстоятельства и личность подозреваемого, им оказался ранее судимый знакомый потерпевшего – 36-летний житель Южно-Сахалинска. Выяснилось, что фигурант прибыл из Южно-Сахалинска в Невельск, где проживал ранее, и навестил своего знакомого. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, а когда заявитель отправился спать, его гость вытащил у него денежные средства и ключи от автомобиля, на котором направился в Южно-Сахалинск. По пути следования, не справившись с управлением, он съехал в кювет, где и бросил угнанный транспорт. Вернувшись в город, продолжил скрываться от полиции. Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили его место нахождение. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, а также по ч. 1 ст. 161- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). Также стало известно, что на момент совершения преступлений фигурант находился под административным надзором. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.