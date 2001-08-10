Житель Холмска во время застолья пырнул ножом женщину, а потом еще четыре раза ее сожителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместителем Холмского городского прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя г. Холмска в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
По версии следствия, в октябре 2022 года в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, обвиняемый сначала нанес клинком ножа один удар в брюшную область женщины, причинив тяжкий вред здоровью и четыре удара в область грудной клетки ее сожителя, причинив ему легкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.
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