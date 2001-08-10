Сборщик чужого металла на Сахалине предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Костромское, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурант 6 апреля прошлого года, возымел корыстный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, находящегося на земельном участке в районе села Костромское, с целью обогащения.
Так, злоумышленник отправился на автомобиле на сборы черного металла, позвав с собой за компанию своего несовершеннолетнего приятеля. При этом, обвиняемый ввел последнего в заблуждение, сказав ему, что они заедут на участок его знакомого, который разрешил им взять принадлежащее потерпевшему имущество, и что с этим у них не будет никаких проблем. Молодые люди заехали через незапертые ворота на частично огороженный земельный участок. После этого обвиняемый вывез с указанного земельного участка имущество (три радиатора, металлические фляги, емкостью 40 л и другое), принадлежащее потерпевшему, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 83 450 рублей.
С похищенным имуществом похититель с места преступления скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению, а именно: металл похититель сдал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.
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