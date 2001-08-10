Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2023
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11:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сборщик чужого металла на Сахалине предстанет перед судом

Сборщик чужого металла на Сахалине предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Костромское, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант 6 апреля прошлого года, возымел корыстный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, находящегося на земельном участке в районе села Костромское, с целью обогащения.

Так, злоумышленник отправился на автомобиле на сборы черного металла, позвав с собой за компанию своего несовершеннолетнего приятеля. При этом, обвиняемый ввел последнего в заблуждение, сказав ему, что они заедут на участок его знакомого, который разрешил им взять принадлежащее потерпевшему имущество, и что с этим у них не будет никаких проблем. Молодые люди заехали через незапертые ворота на частично огороженный земельный участок. После этого обвиняемый вывез с указанного земельного участка имущество (три радиатора, металлические фляги, емкостью 40 л и другое), принадлежащее потерпевшему, причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 83 450 рублей.

С похищенным имуществом похититель с места преступления скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению, а именно: металл похититель сдал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

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