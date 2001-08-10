Два человека погибли в аварии на трассе Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 января 2023 года 62-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan Serena», двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». В районе 86 км он не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Nissan Serena» погиб на месте, до приезда скорой помощи, 71-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончалась в ГБУЗ «Долинская ЦРБ» в течение суток.

По данному факту проводится проверка