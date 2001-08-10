Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2023
Сейчас 22:45
67,78|72,79|66,91
Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
10:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске после наезда на бордюр перевернулся автомобиль

В Южно-Сахалинске после наезда на бордюр перевернулся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 13 января в Южно-Сахалинске водитель, управляя автомобилем "Субару Легаси", двигаясь по улице Ленина на юг, выехал на перекресток с организованным круговым движением, не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень, справа по ходу движения, с последующим опрокидыванием на правую сторону, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автонспекции.

По данному поводу проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?