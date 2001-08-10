Сахалинца оштрафовали за матерную брань в суде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе гражданин, прибывший в судебный участок № 14, вёл себя крайне вызывающе и нецензурно выражался, в связи с чем сотрудник службы неоднократно делал ему замечания. Однако сахалинец не выполнил требование судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде нормы поведения, что привело к составлению в отношении мужчины протокола за совершение правонарушения в соответствии с ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ, а в дальнейшем – к назначению штрафа в размере 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

УФССП России по Сахалинской области рекомендует гражданам следить за своим поведением в суде, вести себя грамотно и достойно, не нарушая установленный порядок.

Дополнительно уведомляем, что за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 297 УК РФ. Потерпевшим по такому преступлению могут быть любой участник судебного разбирательства: судья, прокурор, защитник, подсудимый, потерпевший, истец, ответчик, третьи лица, их представители, эксперт, свидетель, переводчик и другие. Также уголовная ответственность следует и за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей – ст. 319 УК РФ.