Сахалинка, сломавшая клюшку молодого человека, испугалась и соврала полиции, что ее украл таксист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемая сломала хоккейную клюшку стоимостью 10 100 рублей, приобретенную для её молодого человека. Чтобы избежать конфликта и предчувствуя негативную реакцию своего сожителя на данный факт, фигурантка решилась на заведомо ложный донос о совершенном в отношении неё преступлении.

Так, примерно 28 сентября злоумышленница обратилась в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску и сообщила о совершении хищения данной хоккейной клюшки. Якобы девушка, не имея возможности отвезти инвентарь своему молодому человеку, решила воспользоваться услугами такси, а водитель в свою очередь так и не доставил спортивный инвентарь до конечной точки. Обвиняемая, будучи предупреждённой сотрудником дежурной части об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, собственноручно написала заявление, выразив в нем желание о привлечении к уголовной ответственности водителя такси за совершение кражи.

При проведении дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданкой были сообщены ложные сведения и противоправных деяний в отношении имущества не совершалась.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.