Молодой сахалинец вы нес из магазина джемпер, но камеры помогли его вычислить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце ноября от представителя фирменного магазина, специализирующегося на розничной торговли спорттоваров, поступило заявление о краже. С прилавка магазина пропал мужской джемпер стоимостью 7500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции изучили записи с камеры видеонаблюдения. Было установлено, что один из посетителей взял с витрины вещь и зашел в примерочную. Там он надел товар на себя, а сверху свою одежду, после чего поспешил скрыться. Полицейские установили его личность и разыскали молодого человека. Им оказался 18-летний житель Южно-Сахалинска, уже дважды судимый за совершение имущественных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный товар изъят из квартиры фигуранта.