Сахалинец, уходя из гостей, прихватил ключи от квартиры и банковскую карту хозяина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 декабря в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 62-летнего местного жителя о том, что у него из квартиры пропали ключи от входной двери и банковская карта, с которой впоследствии были сняты 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемого. Как выяснилось, 46-летний гражданин пришел домой к своему знакомому, с которым вместе они распивали спиртные напитки. Заявитель давал своему гостю банковскую карту и просил последнего сходить в магазин, при этом сообщил пароль от карты. После ухода гостя пропало вышеуказанное имущество, но заявитель заметил это не сразу, а только когда не досчитался на счету вышеуказанной суммы.

Полицейские изъяли похищенное. По п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) возбуждено уголовное дело.