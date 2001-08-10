Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дюралайт — гибкий световой шнур со светодиодами внутри прозрачной или цветной полимерной оболочки. Его используют для декоративной подсветки зданий, деревьев, рекламных конструкций и новогоднего оформления. В отличие от гибкого неона, дюралайт обычно имеет заметные отдельные световые точки, а не сплошную светящуюся линию.

Оба материала подходят для создания световых контуров, но отличаются конструкцией, характером свечения и особенностями применения.

Как устроен светодиодный дюралайт?

Светодиодный дюралайт представляет собой гибкий шнур круглого или плоского сечения. Внутри защитной оболочки расположены светодиоды, соединенные в электрические цепи.

Основные элементы конструкции:

Полимерная оболочка — защищает внутренние компоненты от внешних воздействий.

Светодиоды — создают декоративное свечение.

Токопроводящие жилы — обеспечивают питание светодиодов.

Соединительные элементы — используются для подключения и монтажа отдельных отрезков.

Дюралайт выпускается в разных цветах свечения. В зависимости от модели он может работать в постоянном режиме или поддерживать динамические световые эффекты.

Где используют светодиодный дюралайт?

Благодаря гибкости и возможности создавать протяженные световые линии дюралайт применяют для оформления различных объектов.

Подсветка фасадов и архитектурных элементов

Световой шнур размещают вдоль карнизов, оконных проемов, колонн и других элементов здания. Он помогает подчеркнуть архитектурные линии и сделать фасад заметнее в темное время суток.

Для наружного монтажа выбирают модели с подходящей степенью защиты IP и температурным диапазоном эксплуатации.

Новогоднее украшение зданий и территории

Дюралайт широко используют в праздничном оформлении вместе с новогодними гирляндами.

Например, световым шнуром можно выделить контуры крыши, а гирляндой-бахромой украсить карниз. Для окон и витрин подойдет гирлянда-занавес, для деревьев и кустарников — гирлянды-нить и сетка.

Сочетание разных видов освещения позволяет создавать многоуровневые световые композиции без перегрузки фасада декоративными элементами.

Оформление рекламных конструкций

Дюралайт применяют для контурной подсветки рекламных щитов, вывесок и декоративных фигур. Он подходит для выделения границ конструкции и создания простых световых форм.

Для изготовления надписей и логотипов с равномерным свечением чаще используют гибкий неон.

Подсветка беседок, террас и ограждений

Световой шнур можно размещать вдоль перил, навесов и других конструкций. Для создания уютной атмосферы его нередко комбинируют с гирляндами белт-лайт или ретро.

Чем дюралайт отличается от гибкого неона?

Оба изделия представляют собой гибкие светодиодные источники света, но имеют разные конструктивные особенности и создают неодинаковый визуальный эффект.

Основные различия

Конструкция. В дюралайте светодиоды расположены внутри гибкой оболочки. В гибком неоне они находятся внутри светорассеивающего корпуса.

Характер свечения. У дюралайта могут быть заметны отдельные световые точки. Гибкий неон формирует более равномерную светящуюся линию.

Применение. Дюралайт чаще используют для контурной и праздничной подсветки. Гибкий неон подходит для вывесок, надписей, логотипов и декоративных линий.

Форма. Дюралайт выпускают с круглым или плоским сечением. Гибкий неон представлен моделями с разными формами профиля и направлениями изгиба.

Изгиб. Возможности изгибания зависят от конструкции конкретного изделия. Для обоих материалов необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба, установленный производителем.

Питание. Рабочее напряжение зависит от модели. Встречаются как низковольтные, так и сетевые варианты дюралайта и гибкого неона.

Главное визуальное отличие — характер свечения. Гибкий неон создает непрерывную световую линию, поэтому подходит для букв, логотипов и декоративных надписей. Дюралайт чаще выбирают для протяженных контуров и праздничной иллюминации.

При этом существуют модели дюралайта с плотным расположением светодиодов, поэтому выраженность отдельных световых точек может различаться.

Что лучше выбрать — дюралайт или гибкий неон?

Выбор зависит от задачи, условий монтажа и желаемого результата.

Дюралайт подойдет, если необходимо:

украсить фасад или крышу к Новому году;

выделить контуры здания или ограждения;

создать протяженную декоративную подсветку;

дополнить композицию из уличных гирлянд.

Гибкий неон лучше выбрать для:

изготовления световых надписей и логотипов;

создания ровных светящихся линий без выраженных световых точек;

декоративного оформления интерьера;

подсветки архитектурных элементов, где важна равномерность свечения.

Нельзя однозначно утверждать, что один вариант лучше другого. Для каждого проекта важны внешний вид, условия монтажа и технические характеристики конкретного изделия.

На что обратить внимание при выборе дюралайта?

Перед покупкой необходимо проверить несколько технических параметров:

Напряжение питания. Дюралайт может работать от разных источников питания. Подключать его необходимо строго по схеме производителя. Для низковольтных моделей используют совместимый блок питания. Степень защиты IP. Для наружного использования выбирают изделия, рассчитанные на соответствующие погодные условия. Также учитывают защиту соединителей и мест подключения. Кратность резки. Разрезать шнур разрешается только в местах, обозначенных производителем. Допустимая длина подключения. Максимальная длина одной линии зависит от модели и ее электрических характеристик. Радиус изгиба. Слишком сильный перегиб может повредить оболочку и внутренние компоненты. Режим свечения. Для динамических эффектов необходимо выбирать совместимую модель и оборудование управления.

При уличном монтаже важно использовать подходящие соединители, заглушки и крепления. Места подключения должны быть защищены от влаги в соответствии с инструкцией производителя.

Можно ли использовать дюралайт круглый год?

Да, дюралайт можно использовать не только для новогоднего оформления, но и для постоянной декоративной подсветки. Для этого необходимо выбрать изделие, рассчитанное на длительную эксплуатацию в соответствующих условиях.

Световой шнур подходит для оформления коммерческих объектов, террас, беседок и архитектурных элементов. В праздничный сезон его можно дополнить новогодними гирляндами, а после праздников оставить в качестве самостоятельной подсветки.

Таким образом, дюралайт является универсальным решением для контурного освещения и праздничной иллюминации, а гибкий неон лучше подходит для задач, где требуется равномерная светящаяся линия.