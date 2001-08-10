За неуплату налогов у сахалинского бизнесмена арестовали автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество юридического лица за задолженность перед государством, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
ООО «Сахмонтажстрой» не соблюдало должным образом свои налоговые обязательства перед государством, что привело к вмешательству со стороны судебных приставов. Сотрудником отделения судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 УФССП России по Сахалинской области в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по налогам и сборам на сумму 478 тысяч рублей осуществлена проверка имущественного положения должника. Согласно полученным ответам на запросы в регистрирующие органы в собственности юридического лица установлено автотранспортное средство марки «Toyota Hiace».
Осуществив выезд по адресу местонахождения имущества, судебный пристав-исполнитель подверг транспортное средство аресту и оставил на ответственное хранение владельцу, предупредив об уголовной ответственности в случае порчи, отчуждения, растрате арестованного имущества или его передачи третьим лицам.
В дальнейшем, подготовив необходимый пакет документов, представитель ведомства направит иномарку на принудительную реализацию в целях погашения налоговой задолженности.
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