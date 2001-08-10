Сахалинец с купленными фальшивыми правами не смог разъехаться с припаркованной иномаркой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в использовании поддельного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ранее, 17 ноября в городской отдел полиции поступило сообщение о том, что во дворе по улице Школьной произошло ДТП, в результате которого автомобили получили механические повреждения.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что вышеуказанный молодой человек, не справился с управлением и въехал в припаркованную иномарку.
Молодой человек предъявил свои водительские права. Однако, при последовавшем разбирательстве выяснилось, что в базах данных ГИБДД данный гражданин не числится. Сам представленный документ также вызвал сомнения в своей подлинности у опытных инспекторов.
Проведенная экспертиза подтвердила, что водительские права поддельные. Установлено, что подозреваемый, приобрел их у неизвестных лиц через сеть Интернет и использовал подложный документ, осознавая, что данные действия являются незаконными.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях использования, либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Также в отношении фигуранта было возбуждено административное производство по ст. 12.7 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Ведется следствие.
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