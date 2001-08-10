Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2022
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10:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в результате аварии пострадали четыре человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 18 декабря в Южно-Сахалинске 54-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», в районе дома №163 по улице Железнодорожной не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Prius», двигающимся во встречном направлении, рассказали ТИА "Острвоа" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Corolla», 41-летний водитель, 23-летний пассажир и 33-летняя женщина-пассажир автомобиля «Toyota Prius» получили травмы.

По данному факту проводится проверка.

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