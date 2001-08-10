Любитель пьяной езда на Сахалине получил подписку о невыезде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Макаров за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 25 сентября 2022 года примерно в 15 часов 20 минут обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения в компании со своим знакомым, решил отправиться за рулем своего автомобиля на дачу к другу.

На тот момент транспортное средство было припарковано возле кооперативных гаражей, где нарушитель ее ремонтировал. В компании с другом они отправились к гаражам, обвиняемый сел за руль, хотя не имел права управлять автомобилем, так как до этого был лишен этого права на 1 год и 7 месяцев за аналогичное нарушение.

25 сентября 2022 года, в 16 часов 20 минут, злоумышленник был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу. При разговоре у обвиняемого были выявлены признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, невнятная речь. Позже обвиняемый был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, в результате чего было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации - 0,797 мг/л выдыхаемого воздуха.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также наложен арест на автомобиль, принадлежащий нарушителю на правах собственности.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.