Сахалинец пытался устроиться на муниципальную службу с поддельным дпломом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летней сахалинки, подозреваемой в использовании поддельного документа при устройстве на муниципальную службу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиуции.

Установлено, что в январе 2019 года обвиняемая при трудоустройстве в администрацию Южно-Курильского городского округа представила в отдел кадров поддельный диплом о высшем юридическом образовании. Данный подложный документ она в последующем неоднократно использовала для перевода на другие должности, а также для трудоустройства по совместительству в одно из местных муниципальных образований.

В ноябре 2021 года гражданка снова использовала поддельный диплом о высшем образовании при устройстве на муниципальную службу в администрацию городского округа «Охинский», откуда была уволена после проверки, проведенной специалистами кадров на предмет подлинности представленных обвиняемой документов.

Следствием собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на причастность фигурантки к пяти преступным эпизодам, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ - использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.