Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 декабря в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило несколько заявлений от жителей села Троицкое о кражах из автомобилей и угоне, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и, исследовав места происшествия, изучив улики, по горячим следам установили личность фигуранта, причастного к преступлениям. Им оказался 19-летний житель села Троицкого.

Оперативники установили, что ночью фигурант катался в качестве пассажира на автомобиле со своими знакомыми и распивал спиртные напитки. В какой-то момент он вышел из машины и отсутствовал около 30 минут. Когда вернулся, при себе у него имелась пачка денежных купюр. Позже выяснилось, что фигурант успел за это время проникнуть в припаркованный микроавтобус и похитить из бардачка деньги в сумме 30 тысяч рублей.

После этого товарищи отвезли молодого человека домой, но он не спешил заходить в квартиру. В соседнем дворе он обратил внимание на легковушку и решил угнать ее, чтобы съездить в Быков.

В автомобиле не оказалось аккумулятора, тогда он направился в соседний двор, где также вскрыл машину и снял с нее аккумулятор. Но так как транспортное средство всё равно не завелось, он вскрыл другой автомобиль, где также похитил устройство. Молодому человеку всё же удалось запустить двигатель, а похищенный запасной аккумулятор он поставил в салон, после чего направился в поселок Быков. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР ОМВД России по Анивскому ГО установили лицо, совершившее указанные преступление, а также получили оперативную информацию о его месте нахождения в Долинском районе. После чего данная информация была оперативно передана сотрудникам ОМВД России по ГО Долинский, которые незамедлительно задержали преступника, а также обнаружили угнанный автомобиль.

Фигурант, уже имея большой преступный опыт, и будучи весной освобожденным из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию аналогичных преступлений, дал признательные показания. По вышеописанным фактам возбуждено три уголовных дела. По факту одной из краж аккумулятора проводится проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение.

Следует отметить, что злоумышленник намерено выбирал транспортные средства, не оборудованные какими-либо системами сигнализации, стараясь выбирать простые модели без установленных охранных комплексов, что упрощало реализацию противоправного умысла.