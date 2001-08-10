Сахалинка украла сумку с детской площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 ноября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 26-летней местной жительницы о том, что у её ребенка похитили детскую сумку, в которой находился сотовый телефон и ключи. Сумма ущерба составила около 29 тысяч рублей рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и обстоятельства случившегося. Как выяснилось, дочь заявительницы пошла гулять на огороженную детскую площадку, расположенную рядом с ее домом. Девочка положила свою сумку на лавочку, установленную у входа на площадку. Подозреваемая в это время проходила мимо площадки, где гуляли дети и обратила внимание на сумку, лежавшую на скамейке. Далее она огляделась и убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, взяла сумку, положила к себе в пакет и ушла.

Позже полицейские выяснили местонахождение подозреваемой и задержали её. Ей оказалась 68-летняя гражданка, которая призналась в содеянном. Сотовый телефон изъят.

Женщина совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.