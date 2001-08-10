80-летний сахалинец сбил пешехода в Корсакове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 80-летнего местного жителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции
Установлено, что 2 февраля 2022 года примерно в 07 часов 30 минут обвиняемый, управляя автомобилем марки «Kia rio», приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу на улице Краснофлотской города Корсакова, не уступил дорогу и совершил наезд на мужчину.
После ДТП водитель сразу вызвал скорую помощь пострадавшему и оставался на месте до приезда сотрудников полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
Своими неосторожными действиями водитель совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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