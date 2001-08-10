На Сахалине водитель без прав во время обгона столкнулся с тремя автомобилями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 05 декабря 26-летний водитель без прав двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск» на автомобиле «Субару Форестер». На 19 км. 700 метров выполняя обгон выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, совершил столкновение с попутными автомобилями «Тойота Рактис» и «Субару Форестер», после, совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Аэро Сити 540», двигавшийся во встречном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Субару Форестер» получили травмы.
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