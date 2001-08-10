На Сахалине КамАЗ вылетел в кювет с дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жёсткое ДТП произошло в Макаровском районе - в районе села Горного с дороги вылетел большегруз, пострадал водитель, пишет astv.ru.

Как сообщил очевидец, авария произошла в четвёртом часу вечера 2 декабря на 229 км.

- Буквально за минуту до нас ушёл с трассы, двигатель ещё парил. Мы спустились, там водителю ноги кабиной сильно придавило, выбраться не мог, переломанный. Но был в сознании. На место уже вызвали оперативные службы, - рассказал сахалинец.

По информации другого очевидца, пострадавшего водителя уже извлекли и увезли в Макаровскую ЦРБ.