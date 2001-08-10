Тихоокеанское
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Жителю Амурской области дали три года условно за 13 срубленных сосен

Жителю Амурской области дали три года условно за 13 срубленных сосен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зейский районный суд рассмотрел дело амурчанина, незаконно срубившего 13 сосен, пишет ИА "Порт Амур" ссылаясь на региональный минлесхоз. Преступление выявили сотрудники Зейского лесничества. 

- В июне мужчина на грузовой машине заехал на участок лесного фонда, который расположен в почти в четырех километрах от автодороги Зея — Овсянка. Там он выбрал, а затем срубил 13 сосен. Стволы деревьев распилил на четырехметровые бревна. Так как разрешительных документов на заготовку древесины гражданин не имел, он незаконно заготовил древесину объемом 15,68 кубометра. Срубленные деревья мужчина оставил на месте, а на следующий день попытался их вывезти, - сообщили в пресс-службе министерства. 

На месте погрузки амурчанина застали сотрудники Зейского лесничества. Он объяснил, что срубил деревья, чтобы заработать денег. 

Суд приговорил амурчанина к трем годам лишения свободы условно. Также мужчину обязали возместить ущерб государству - более 368 тысяч рублей.

В министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области напомнили, что уголовная ответственность наступает, если ущерб от незаконной рубки превышает пять тысяч рублей. При меньшем ущербе нарушителей штрафуют. 

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