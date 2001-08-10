На Сахалине задержана организованная группа наркоторговцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что двое злоумышленников в теневом сегменте сети Интернет вступили в сговор с подпольным интернет-магазином по продаже запрещенных к обороту веществ. Они стали курьерами, с функциями оборудования и закладки тайников с наркотическими средствами, заведомо понимая всю преступную направленность данной деятельности.
В обязанности подозреваемых входило забирать из мест-закладок крупную партию наркотиков, а затем делать раскладку разовых доз для бесконтактного сбыта. Действия фигурантов координировались кураторами посредством интернет-мессенджеров с функцией шифрования сообщений.
При очередной попытке осуществить закладку наркотических средств фигуранты были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области.
При проведении обысков в квартирах злоумышленников, личном досмотре и при обследовании мест-закладок оперативниками были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими средствами «мефедрон» общей массой 109,55 грамм и «гашиш» массой 59,2 гр.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ведется следствие. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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