Тихоокеанское
информационное агентство
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09:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержана организованная группа наркоторговцев

На Сахалине задержана организованная группа наркоторговцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что двое злоумышленников в теневом сегменте сети Интернет вступили в сговор с подпольным интернет-магазином по продаже запрещенных к обороту веществ. Они стали курьерами, с функциями оборудования и закладки тайников с наркотическими средствами, заведомо понимая всю преступную направленность данной деятельности.

В обязанности подозреваемых входило забирать из мест-закладок крупную партию наркотиков, а затем делать раскладку разовых доз для бесконтактного сбыта. Действия фигурантов координировались кураторами посредством интернет-мессенджеров с функцией шифрования сообщений.

При очередной попытке осуществить закладку наркотических средств фигуранты были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области.

При проведении обысков в квартирах злоумышленников, личном досмотре и при обследовании мест-закладок оперативниками были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими средствами «мефедрон» общей массой 109,55 грамм и «гашиш» массой 59,2 гр.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ведется следствие. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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