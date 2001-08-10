Иностранец на Сахалине пообещал обучить вождению островитянку, взял деньги и пропал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина другого государства, нелегально находящегося на территории РФ, обвиняемого в мошеннических действиях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следственных мероприятий установлено, что 20 октября 2021 года обвиняемый находился в районе кафе по улице Вокзальной, когда к нему обратился ранее не знакомый гражданин с просьбой оказать помощь в оформлении продления регистрации по месту пребывания на территории города Южно-Сахалинска. Тогда фигурант решил обманным путём похитить денежные средства у потерпевшего, согласившись оказать ему услугу. В ходе разговора он указал, что стоимость услуги составит 30 000 рублей, при этом не намереваясь и не имея возможности выполнить условия договорённости.

Потерпевший со своей стороны оговорил возможность внесения указанной суммы двумя платежами. Спустя 5 дней, находясь в районе улицы Ленина, мужчина передал 20 000 рублей. Затем, 2 ноября, будучи в районе улицы Сахалинской, потерпевший передал оставшиеся 10 000 рублей.

Кроме того, в середине ноября в мессенджере обвиняемый увидел объявление гражданки с просьбой о помощи в обучении вождению автомобиля. Фигурант решил обмануть и её.

Он написал смс-сообщение, предложив женщине услуги по обучению вождения, указав, что стоимость составит 23 000 рублей. Женщина, оговорив возможность внесения указанной суммы тремя платежами, попросила своего супруга оплатить денежные средства.

Мужчина, действуя по просьбе жены, используя онлайн-приложение, установленное на его телефоне, перевел со своего счета 10 000 рублей. Затем, в конце ноября, находясь в районе улицы Лермонтова, супруг передал злоумышленнику 4 000 рублей, а в начале декабря, находясь в районе улицы Сахалинской, передал оставшиеся 9 000 рублей.

Поступившими денежными средствами в дальнейшем гражданин распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления (2 эпизода), предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.